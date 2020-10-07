Участники акции в столице Киргизии требуют смены состава правительства
08:20 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники проходящего в столице Киргизии возле здания Дома правительства митинга потребовали смены состава нового кабмина, сообщает корр. ТАСС с места событий.
Участники акции настаивают на смене состава правительства, утверждая, что в кабмин должно войти "чистое" поколение политиков. В митинге принимают участие более ста представителей и сторонников политических партий, которые по итогам состоявшихся в стране 4 октября парламентских выборов не вошли в состав законодательного органа. Митингующие также выступают за люстрацию власти.
Как пояснили они корр. ТАСС, несмотря на то, что все собравшиеся представляют единую оппозиционную силу, люди спорят о том, "кто именно должен возглавить страну".
Во вторник парламент Киргизии отправил в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и его правительство, назначив исполняющим обязанности главы кабмина Садыра Жапарова.
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