Участники акции в столице Киргизии требуют смены состава правительства

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники проходящего в столице Киргизии возле здания Дома правительства митинга потребовали смены состава нового кабмина, сообщает корр. ТАСС с места событий.

Участники акции настаивают на смене состава правительства, утверждая, что в кабмин должно войти "чистое" поколение политиков. В митинге принимают участие более ста представителей и сторонников политических партий, которые по итогам состоявшихся в стране 4 октября парламентских выборов не вошли в состав законодательного органа. Митингующие также выступают за люстрацию власти.

Как пояснили они корр. ТАСС, несмотря на то, что все собравшиеся представляют единую оппозиционную силу, люди спорят о том, "кто именно должен возглавить страну".

Во вторник парламент Киргизии отправил в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и его правительство, назначив исполняющим обязанности главы кабмина Садыра Жапарова.