0
0
33
НОВОСТИ

Участники акции в столице Киргизии требуют смены состава правительства

08:20 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники проходящего в столице Киргизии возле здания Дома правительства митинга потребовали смены состава нового кабмина, сообщает корр. ТАСС с места событий.

Участники акции настаивают на смене состава правительства, утверждая, что в кабмин должно войти "чистое" поколение политиков. В митинге принимают участие более ста представителей и сторонников политических партий, которые по итогам состоявшихся в стране 4 октября парламентских выборов не вошли в состав законодательного органа. Митингующие также выступают за люстрацию власти.

Как пояснили они корр. ТАСС, несмотря на то, что все собравшиеся представляют единую оппозиционную силу, люди спорят о том, "кто именно должен возглавить страну".

Во вторник парламент Киргизии отправил в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и его правительство, назначив исполняющим обязанности главы кабмина Садыра Жапарова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:30 07.10.2020
Из-за ﻿приостановки стимулирования экономики Байден обвинил Трампа в предательстве народа
0
55
08:10 07.10.2020
Против плана строительства авиабазы США на своей территории выступил японского города Нисиноомотэ
0
90
08:00 07.10.2020
Самостоятельно копить на пенсию планируют более 50% россиян - опрос
0
98
07:50 07.10.2020
За рекордные $31,8 млн на аукционе Christie's продан скелет тираннозавра
0
119
23:00 06.10.2020
Умер знаменитый рок-гитарист Эдвард ван Хален
0
548
22:20 06.10.2020
У Главкосмоса "кошки скребут на душе", когда видят, как в России покупают сувениры NASA и SpaceX
0
589
21:40 06.10.2020
Гейтс: Ни одна из их вакцин от COVID-19 не находится на третьей стадии испытаний под надзором авторитетного регулятора
0
644
21:22 06.10.2020
В центре Бишкека слышны взрывы светошумовых гранат - СМИ
0
557
21:00 06.10.2020
Предельную цену на лекарства от коронавируса будет устанавливать ФАС
0
756
20:37 06.10.2020
Армения готова пойти на уступки по Нагорному Карабаху
0
723

Возврат к списку