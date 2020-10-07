Из-за приостановки стимулирования экономики Байден обвинил Трампа в предательстве народа
08:30 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден приравнял к предательству американского народа решение администрации республиканца Дональда Трампа прекратить до всеобщих выборов 3 ноября консультации о мерах стимулирования экономики с демократами, которые контролируют Палату представителей Конгресса. Об этом говорится в заявлении Байдена, размещенном во вторник в его "Твиттере".
"Президент предал вас", - написал демократ, обращаясь к своим сторонникам. "Дональд Трамп прекратил предпринимать усилия с целью на двухпартийной основе добиться одобрения поддержки, в которой наш народ отчаянно нуждается. Он прекратил переговоры, способные предоставить помощь нашим бизнесу, школам, нуждающимся семьям и оставшимся без работы. Все это могло сберечь тысячи рабочих мест", - утверждал Байден, по мнению которого Трампу безразлична судьба простых американцев.
Глава государства ранее во вторник в своем "Твиттере" сообщил о прекращении упомянутых выше консультаций. "[Спикер Палаты представителей] Нэнси Пелоси требует 2,4 трлн долларов для спасения плохо управляемых, контролируемых демократами штатов с высокой преступностью. Деньги, которые никоим образом не связаны с COVID-19. Мы сделали весьма щедрое предложение в размере 1,6 трлн долларов, и, как обычно, она [Пелоси] не ведет переговоры добросовестно. Я отклоняю их просьбу и смотрю в будущее нашей страны", - пояснил Трамп.
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