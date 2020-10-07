0
0
0
НОВОСТИ

Из-за ﻿приостановки стимулирования экономики Байден обвинил Трампа в предательстве народа

08:30 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден приравнял к предательству американского народа решение администрации республиканца Дональда Трампа прекратить до всеобщих выборов 3 ноября консультации о мерах стимулирования экономики с демократами, которые контролируют Палату представителей Конгресса. Об этом говорится в заявлении Байдена, размещенном во вторник в его "Твиттере".

"Президент предал вас", - написал демократ, обращаясь к своим сторонникам. "Дональд Трамп прекратил предпринимать усилия с целью на двухпартийной основе добиться одобрения поддержки, в которой наш народ отчаянно нуждается. Он прекратил переговоры, способные предоставить помощь нашим бизнесу, школам, нуждающимся семьям и оставшимся без работы. Все это могло сберечь тысячи рабочих мест", - утверждал Байден, по мнению которого Трампу безразлична судьба простых американцев.

Глава государства ранее во вторник в своем "Твиттере" сообщил о прекращении упомянутых выше консультаций. "[Спикер Палаты представителей] Нэнси Пелоси требует 2,4 трлн долларов для спасения плохо управляемых, контролируемых демократами штатов с высокой преступностью. Деньги, которые никоим образом не связаны с COVID-19. Мы сделали весьма щедрое предложение в размере 1,6 трлн долларов, и, как обычно, она [Пелоси] не ведет переговоры добросовестно. Я отклоняю их просьбу и смотрю в будущее нашей страны", - пояснил Трамп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:20 07.10.2020
Участники акции в столице Киргизии требуют смены состава правительства
0
60
08:10 07.10.2020
Против плана строительства авиабазы США на своей территории выступил японского города Нисиноомотэ
0
85
08:00 07.10.2020
Самостоятельно копить на пенсию планируют более 50% россиян - опрос
0
92
07:50 07.10.2020
За рекордные $31,8 млн на аукционе Christie's продан скелет тираннозавра
0
109
23:00 06.10.2020
Умер знаменитый рок-гитарист Эдвард ван Хален
0
547
22:20 06.10.2020
У Главкосмоса "кошки скребут на душе", когда видят, как в России покупают сувениры NASA и SpaceX
0
587
21:40 06.10.2020
Гейтс: Ни одна из их вакцин от COVID-19 не находится на третьей стадии испытаний под надзором авторитетного регулятора
0
641
21:22 06.10.2020
В центре Бишкека слышны взрывы светошумовых гранат - СМИ
0
555
21:00 06.10.2020
Предельную цену на лекарства от коронавируса будет устанавливать ФАС
0
752
20:37 06.10.2020
Армения готова пойти на уступки по Нагорному Карабаху
0
721

Возврат к списку