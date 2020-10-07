09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Никол Пашинян назвал Карабах армянской страной. По словам премьер-министра Армении, жители Нагорного Карабаха не откажутся от своих корней.

«Да, Арцах — это Армения, страна армян. Более 80% населения там всегда составляли армяне. Азербайджан желает, чтобы там не было армян», — сказал Пашинян в интервью BBC.

В свою очередь Минобороны Армении сообщило об отражении сегодня утром атаки азербайджанских войск на юге Карабаха, передаёт ТАСС. Комментариев Баку не было. Говорит Москва