Пашинян назвал Карабах армянской страной
09:05 07.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Никол Пашинян назвал Карабах армянской страной. По словам премьер-министра Армении, жители Нагорного Карабаха не откажутся от своих корней.
«Да, Арцах — это Армения, страна армян. Более 80% населения там всегда составляли армяне. Азербайджан желает, чтобы там не было армян», — сказал Пашинян в интервью BBC.
В свою очередь Минобороны Армении сообщило об отражении сегодня утром атаки азербайджанских войск на юге Карабаха, передаёт ТАСС. Комментариев Баку не было. Говорит Москва
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