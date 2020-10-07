Санаторий Минобороны загорелся в Ялте

09:20 Источник: RNS

В Ялте загорелся санаторий министерства обороны России, площадь пожара составляет около 1 тыс. кв.м., сообщает пресс-служба МЧС России. «Происходит возгорание обшивки между 8 этажом и кровлей в корпусе санатория министерства обороны ”Ялта” на площади порядка 1000 кв.м.», — говорится в сообщении. Пожару присвоен второй номер сложности.

По информации ведомства, санаторий самостоятельно покинули 300 человек, пострадавших, по предварительным данным, нет. RNS