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США глубоко обеспокоены данными о планах Турции в скором времени испытать С-400 - Госдеп

10:00 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США в курсе сообщений о том, что Турция может в ближайшее время провести испытания российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на черноморском побережье, и глубоко обеспокоены этой информацией. Об этом заявил во вторник корр. ТАСС официальный представитель Госдепартамента США.

"Мы в курсе этих сообщений. Мы продолжаем категорически возражать против закупки Турцией зенитных ракетных систем С-400, и мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что Турция продолжает свои усилия, направленные на то, чтобы ввести в эксплуатацию С-400", - сказал он.

"Приостановка нами участия Турции в программе F-35 в ответ на приобретение С-400 показывает серьезность, с которой администрация подходит к этому вопросу. Мы продолжаем на самом высоком уровне подчеркивать, что покупка С-400 является важнейшим препятствием в двусторонних отношениях и внутри НАТО, а также то, что существует риск потенциальных санкций в рамках CAATSA (американского закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - прим. ТАСС)", - добавил представитель внешнеполитического ведомства США. "Мы уверены, что президент [Турции Тайип] Эрдоган и представители его правительства высокого ранга понимают нашу позицию", - подчеркнул дипломат.

Во вторник газета "Ени Акит" сообщила, что Турция может в ближайшее время провести испытания ЗРС С-400 на черноморском побережье. Турецкое издание опубликовало видеокадры, на которых, по версии газеты, часть системы ПВО С-400 "Триумф" следует через город Самсун в сторону провинции Синоп на севере страны. Газета также связала переброску С-400 с уведомлением властей о закрытии воздушного пространства над Синопом, которое может быть издано в связи с готовящимися испытаниями.

В середине сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что С-400 в республике все еще не заступили на боевое дежурство. Хотя ранее в Анкаре заявляли, что С-400 в Турции будут введены в эксплуатацию в апреле 2020 года. Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы.

Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не оставляют попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства самолетов F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением санкций, но не спешат делать эти шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с важным союзником по НАТО. Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.

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