Четверть россиян не получают прибавку к зарплате после обращений к руководству - опрос

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверть россиян не получают прибавку к зарплате после обращения к руководству, только 15% отметили, что добились повышения зарплаты после собственных переговоров с начальством, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"15% опрошенных добились повышения зарплаты после собственных переговоров с начальством, 25% респондентов отметили, что им отказали в надбавке, а 60% сотрудников российских компаний самостоятельно не просили руководство повысить их оклады", - отмечается в исследовании.

По данным опроса, 86% респондентов отметили, что в их компаниях зарплаты сотрудников повышают только по инициативе работодателей. Только в 14% случаев сотрудники получают прибавки по своей инициативе.

Исследование проводилось сервисом "Работа.ру", который входит в экосистему Сбера, в октябре текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 3,2 тыс. человек старше 18 лет.