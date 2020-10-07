Четверть россиян не получают прибавку к зарплате после обращений к руководству - опрос
10:05 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверть россиян не получают прибавку к зарплате после обращения к руководству, только 15% отметили, что добились повышения зарплаты после собственных переговоров с начальством, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.
"15% опрошенных добились повышения зарплаты после собственных переговоров с начальством, 25% респондентов отметили, что им отказали в надбавке, а 60% сотрудников российских компаний самостоятельно не просили руководство повысить их оклады", - отмечается в исследовании.
По данным опроса, 86% респондентов отметили, что в их компаниях зарплаты сотрудников повышают только по инициативе работодателей. Только в 14% случаев сотрудники получают прибавки по своей инициативе.
Исследование проводилось сервисом "Работа.ру", который входит в экосистему Сбера, в октябре текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 3,2 тыс. человек старше 18 лет.
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