Facebook блокирует страницы, связанные с теорией заговора QAnon
10:20 07.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Facebook намерен блокировать все страницы, связанные с теорией заговора QAnon. В заявлении компании говорится, что эта мера также будет распространяться на соответствующие профили в Instagram даже в том случае, если они не содержат агрессивного контента.
QAnon представляет собой теорию заговора, согласно которой президент Дональд Трамп и спецпрокурор Роберт Мюллер проводят секретную операцию по разоблачению сети педофилов, в которую якобы входят и представители Демократической партии США. Сторонники этой ничем не подтвержденной теории полагают, что информатором стал анонимный сотрудник Белого дома под кодовым именем Q. Эхо Москвы
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