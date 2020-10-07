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Facebook блокирует страницы, связанные с теорией заговора QAnon

10:20 07.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Facebook намерен блокировать все страницы, связанные с теорией заговора QAnon. В заявлении компании говорится, что эта мера также будет распространяться на соответствующие профили в Instagram даже в том случае, если они не содержат агрессивного контента.

QAnon представляет собой теорию заговора, согласно которой президент Дональд Трамп и спецпрокурор Роберт Мюллер проводят секретную операцию по разоблачению сети педофилов, в которую якобы входят и представители Демократической партии США. Сторонники этой ничем не подтвержденной теории полагают, что информатором стал анонимный сотрудник Белого дома под кодовым именем Q.  Эхо Москвы

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