Нацбанк Киргизии рекомендовал банкам республики временно приостановить работу

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам страны в связи со сложной общественно-политической ситуацией временно приостановить свою деятельность. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении Нацбанка.

"Национальный банк Кыргызской Республики в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 7 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране", - говорится в сообщении.

Как отмечает главный финансовый регулятор республики, существующая в республике национальная платежная система "Элкарт" продолжает "обеспечивать возможность проведения безналичных платежей". Однако это касается лишь операций внутри Киргизии. "Приостановлены системы, обеспечивающие перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи", - подчеркивается в сообщении.

Как заверил Национальный банк Киргизии, ситуация в республике им "отслеживается" и в случае необходимости будут приняты меры для "обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны".

В ночь на вторник после прошедших 4 октября парламентских выборов в Киргизии представители партий, которые не прошли в высший законодательный орган, устроили массовые волнения в Бишкеке. Протестующие захватили здания парламента, правительства, администрации президента, Генпрокуратуры и мэрии столицы, а также выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд других политиков.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков утром во вторник выступил с обращением к гражданам страны, в котором призвал лидеров политических партий успокоить своих сторонников. Парламент Киргизии принял во вторник отставку премьера Кубатбека Боронова и назначил и. о. главы правительства Садыра Жапарова.