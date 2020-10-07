В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
10:32 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" во вторник из Белого моря выстрелил гиперзвуковой ракетой "Циркон" на дальность 450 км по морской мишени, ракета достигла скорости в восемь скоростей звука и успешно поразила цель. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по видео-конференц-связи.
"Вчера в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках летных испытаний впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской цели, расположенной в Баренцевом море", - сказал Герасимов.
Генерал добавил, что "задачи пуска выполнены, стрельба признана успешной, зафискировано прямое попадание ракеты в цель". "Дальность полета ракеты составила 450 км, максимальная высота - 28 км, время полета - 4 с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов", - уточнил начальник Генштаба.
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