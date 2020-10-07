0
0
145
НОВОСТИ

В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

10:32 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" во вторник из Белого моря выстрелил гиперзвуковой ракетой "Циркон" на дальность 450 км по морской мишени, ракета достигла скорости в восемь скоростей звука и успешно поразила цель. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по видео-конференц-связи.

"Вчера в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках летных испытаний впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской цели, расположенной в Баренцевом море", - сказал Герасимов.

Генерал добавил, что "задачи пуска выполнены, стрельба признана успешной, зафискировано прямое попадание ракеты в цель". "Дальность полета ракеты составила 450 км, максимальная высота - 28 км, время полета - 4 с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов", - уточнил начальник Генштаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 07.10.2020
Состояние богатейших людей мира увеличилось почти на 20% за три года до $10,2 трлн
0
55
11:20 07.10.2020
Народный координационный совет Киргизии выдвинет кандидатуру своего премьер-министра
0
85
11:05 07.10.2020
Нацбанк Киргизии рекомендовал банкам республики временно приостановить работу
0
101
11:00 07.10.2020
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 11 115
0
106
10:27 07.10.2020
Собянин рассказал, почему вводятся ограничения из-за COVID-19
0
140
10:20 07.10.2020
Facebook блокирует страницы, связанные с теорией заговора QAnon
0
175
10:05 07.10.2020
Четверть россиян не получают прибавку к зарплате после обращений к руководству - опрос
0
170
10:00 07.10.2020
США глубоко обеспокоены данными о планах Турции в скором времени испытать С-400 - Госдеп
0
202
09:32 07.10.2020
Оснований для возбуждения дела по ситуации с Навальным по-прежнему нет - источник
0
199
09:20 07.10.2020
Санаторий Минобороны загорелся в Ялте
0
222

Возврат к списку