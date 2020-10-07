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НОВОСТИ

Собянин рассказал, почему вводятся ограничения из-за COVID-19

10:27 07.10.2020

Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается и город вынужден принимать меры, чтобы остановить распространение болезни. По словам мэра Сергея Собянина, в мегаполисе приходится ограничивать активность некоторых групп горожан. «Мы вынуждены были попросить оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Для них временно приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Возобновлена работа системы социальной помощи. Московские школы ушли на двухнедельные каникулы. Предприятия и организации обязаны перевести не менее 30%», - написал градоначальник на своем сайте, отвечая на вопросы горожан.

По словам мэра, пришлось также изменить режим работы общеобразовательных учреждений. «Мы не обязываем, но рекомендуем частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах. Продолжать работать в обычном режиме им неудобно. Ведь дети из частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования. А в частные секции и кружки ходят дети из городских школ. Чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно. Многие частные учебные заведения последовали этому совету», - отметил Собянин.

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