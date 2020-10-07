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Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 11 115

11:00 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 11 115, снизившись впервые с середины сентября, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В последний раз снижение суточного прироста в стране фиксировалось 13 сентября. В относительном выражении прирост четвертый день подряд составляет 0,9%. Всего в России, по данным штаба, заразились 1 248 619 человек.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 6 699, до 995 275. Доля вылечившихся сократилась с 79,9% до 79,7%, следует из данных штаба.

Число умерших из-за коронавируса россиян за сутки составило 202 против 188 днем ранее. Это максимум с 1 июля. По данным штаба, всего из-за новой болезни в стране умерли 21 865 человек, или 1,75% заразившихся.

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