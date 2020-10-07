Народный координационный совет Киргизии выдвинет кандидатуру своего премьер-министра

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Созданный в среду в Киргизии Народный координационный совет, в состав которого вошли руководители нескольких политических партий, намерен выдвинуть кандидатуру своего премьер-министра. Об этом ТАСС сообщил в среду член нового совета Чингиз Макешев.

"Мы намерены представить нового кандидата в премьер- министры", - сказал он. В состав Народного координационного совета вошли лидеры партий "Ордо" ("Центр"), "Мекен Ынтымагы" ("Национальная солидарность"), "Реформа" и "Ыйман нуру" ("Огонь веры"), они не признают легитимность исполняющего обязанности премьер-министра Садыра Жапарова. Данные партии принимали участие в парламентских выборах 4 октября и проиграли.

Во вторник в республике Координационный совет для выхода из правового тупика создали партии "Республика", "Ата Мекен" ("Отечество"), "Бутун Кыргызстан" ("Единый Киргизстан"), "Бир бол" ("Единство"), "Замандаш" ("Современность") и социал-демократы. По их инициативе парламент страны утвердил Садыра Жапарова и.о. главы правительства.

Большинство киргизских политиков считают, что в настоящее время в стране происходит "политическая вакханалия и наблюдается правовой вакуум", во время которых самозванцы из второстепенных партий массово захватывают должности и делят места в государственных и муниципальных структурах.

В ночь на вторник после парламентских выборов в Киргизии представители партий, которые не прошли в высший законодательный орган, устроили массовые беспорядки в Бишкеке. Протестующие захватили здания парламента, правительства, администрации президента, генпрокуратуры и мэрии столицы. Кроме того, они выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд других политиков. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков утром во вторник выступил с обращением к гражданам страны, в котором призвал лидеров политических партий успокоить своих сторонников.