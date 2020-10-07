Состояние богатейших людей мира увеличилось почти на 20% за три года до $10,2 трлн

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общее состояние долларовых миллиардеров в мире достигло 10,2 трлн долларов, новый рекорд c 2017 года, когда их состояние равнялось 8,9 трлн долларов, говорится в отчете консалтинговой компании PwC.

"На конец июля 2020 года общее состояние миллиардеров достигло 10,2 трлн долларов, достигнув нового максимума после V-образной динамики. Этот уровень превышает предыдущий пик в 8,9 трлн долларов, достигнутый в конце 2017 года [рост на 19,1%]. В настоящее время насчитывается 2189 миллиардеров по сравнению с 2158 в 2017 году", - говорится в материале.

На конец 2019 года состояние миллиардеров составляло менее 8 трлн долларов, на конец 2018 года - 8,5 трлн долларов. В России на конец июля насчитывалось 102 долларовых миллиардера с совокупным состоянием 467,6 млрд долларов, годом ранее их численность составляла 100 человек с состоянием 388,9 млрд долларов.

Аналитики отмечают, что большую часть последнего десятилетия состояние миллиардеров росло независимо от сектора, но за последние два года те, кто в своих бизнес- моделях сделал упор на технологии, вырвались вперед, и пандемия только усилила этот разрыв.

Так, с 2018 г. общее состояние миллиардеров, работающих в IT-сфере, выросло на 42,5% до 1,8 трлн долларов, чему способствовал резкий рост акций технологических компаний. Также, общее состояние миллиардеров в сфере здравоохранения увеличилось на 50,3%, до 658,6 трлн долларов, чему способствовали новые разработки лекарств и инновации в диагностике, а также недавно появившиеся средства лечения коронавируса (стандартный период анализа был увеличен, чтобы учесть влияние коронавируса).

На борьбу с пандемией 209 миллиардеров потратили около 7,2 млрд долларов на финансовые пожертвования, промышленные товары и оборудование и другие средства. В отчете отмечается, что благодаря развитой культуре благотворительности в США состоятельные люди там пожертвовали больше, чем в других странах (почти 4,6 трлн долларов). На втором месте по объему пожертвований находится Китай (678,8 млн долларов). Однако эти цифры могут быть преувеличены из-за культуры раскрытия сумм, направленных на благотворительность, в США, отмечают аналитики компании.