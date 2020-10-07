Путин назвал "очень серьезными" слова Байдена о готовности продлить СНВ
12:00 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин высоко оценил слова претендующего на избрание президентом США Джозефа Байдена о возможности продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью был показан в среду в эфире телеканала "Россия-24".
"Кандидат Байден публично сказал о том, что он готов к продлению СНВ или к заключению нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, а это уже очень серьезный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем", - отметил Путин.
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