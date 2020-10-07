Жээнбеков заявил, что не стал применять силу, чтобы не рисковать человеческими жизнями

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не стал применять силу во время происходящих в стране столкновений между милицией и демонстрантами, чтобы не усугублять ситуацию в стране. Об этом он заявил в среду в обращении к народу, опубликованном его пресс-службой.

"Я не применял силу против нападавших на Белый дом (здание парламента и администрации главы государства - прим. ТАСС), чтобы не рисковать человеческими жизнями", - сказал он. По его словам, некоторые его советники предлагали "силой успокоить протестующих". Тем не менее президент на это не пошел, поскольку это могло привести "к конфликту".