Жээнбеков заявил, что не стал применять силу, чтобы не рисковать человеческими жизнями
12:05 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не стал применять силу во время происходящих в стране столкновений между милицией и демонстрантами, чтобы не усугублять ситуацию в стране. Об этом он заявил в среду в обращении к народу, опубликованном его пресс-службой.
"Я не применял силу против нападавших на Белый дом (здание парламента и администрации главы государства - прим. ТАСС), чтобы не рисковать человеческими жизнями", - сказал он. По его словам, некоторые его советники предлагали "силой успокоить протестующих". Тем не менее президент на это не пошел, поскольку это могло привести "к конфликту".
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