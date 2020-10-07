В МГУ появятся семь научных школ - Садовничий

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь научно-образовательных школ, которые объединят факультеты МГУ и группы ученых, появятся в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова в рамках новой программы развития вуза до 2030 года. Об этом заявил в среду на пресс-конференции ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Центральным моментом этой программы является создание новых научно-образовательных школ Московского университета. <...> Их семь", - сообщил ректор МГУ, добавив, что школы объединят факультеты и группы ученых вуза для решения различных научных задач.

Программа будет утверждаться правительством России, уточнил он.