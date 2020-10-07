ЕС фиксирует всплеск дезинформации с обеих сторон конфликта в Карабахе - Боррель

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз фиксирует всплеск дезинформации с обеих сторон конфликта в Нагорном Карабахе, направленный на консолидацию аудитории каждой из сторон. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в среду на сессии в Европарламенте.

"Мы фиксируем с начала конфликта в Нагорном Карабахе всплеск дезинформации с обеих сторон конфликта в Нагорном Карабахе, направленный на консолидацию аудитории каждой из сторон. Объективная информация остается крайне ограничена, особенно в условиях приостановки работы мониторинговой миссии ОБСЕ в регионе. Многие сообщения СМИ из региона должны рассматриваться с большой осторожностью, поскольку они могут быть нацелены на втягивание в конфликт иностранных игроков", - заявил он. Боррель напрямую не упомянул в своей речи информацию о переброске Турцией в регион исламистов из Сирии.