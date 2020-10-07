Польский регулятор оштрафовал участвующие в строительстве "Северного потока - 2" компании
13:00 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать "Газпром" и сотрудничающие с ним пять европейских компаний и требует, чтобы они расторгли партнерский договор. Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава управления Томаш Хрустный.
"Мы закончили процесс, касающийся строительства и финансирования газопровода "Северный поток - 2", - сообщил он. - Расследование проводилось скрупулезно".
По его словам, на пять компаний "наложен общий штраф в размере 385 млн злотых (100 млн долларов), "Газпром" был оштрафован на 29 млрд злотых (7,6 млрд долларов). "В течение 30 дней после получения решения [участвующие в проекте] фирмы должны расторгнуть договор [о строительстве]", - информировал Хрустный и пояснил, что компании могут оспорить решение регулятора.
НОВОСТИ
- 13:20 07.10.2020
- Граждане 52 стран смогут с 2021 года оформить электронную визу на въезд в Россию
- 13:06 07.10.2020
- Нобелевская премия по химии 2020 года вручена за исследование редактирования генома
- 12:32 07.10.2020
- ЕС фиксирует всплеск дезинформации с обеих сторон конфликта в Карабахе - Боррель
- 12:20 07.10.2020
- В МГУ появятся семь научных школ - Садовничий
- 12:05 07.10.2020
- Жээнбеков заявил, что не стал применять силу, чтобы не рисковать человеческими жизнями
- 12:00 07.10.2020
- Путин назвал "очень серьезными" слова Байдена о готовности продлить СНВ
- 11:32 07.10.2020
- Состояние богатейших людей мира увеличилось почти на 20% за три года до $10,2 трлн
- 11:20 07.10.2020
- Народный координационный совет Киргизии выдвинет кандидатуру своего премьер-министра
- 11:05 07.10.2020
- Нацбанк Киргизии рекомендовал банкам республики временно приостановить работу
- 11:00 07.10.2020
- Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 11 115
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать