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Польский регулятор оштрафовал участвующие в строительстве "Северного потока - 2" компании

13:00 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать "Газпром" и сотрудничающие с ним пять европейских компаний и требует, чтобы они расторгли партнерский договор. Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава управления Томаш Хрустный.

"Мы закончили процесс, касающийся строительства и финансирования газопровода "Северный поток - 2", - сообщил он. - Расследование проводилось скрупулезно".

По его словам, на пять компаний "наложен общий штраф в размере 385 млн злотых (100 млн долларов), "Газпром" был оштрафован на 29 млрд злотых (7,6 млрд долларов). "В течение 30 дней после получения решения [участвующие в проекте] фирмы должны расторгнуть договор [о строительстве]", - информировал Хрустный и пояснил, что компании могут оспорить решение регулятора.

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