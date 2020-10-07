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Необходимо повышать штрафы за повторные правонарушения - глава МВД

14:00 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил за повышение штрафов за повторные правонарушения.

"При повторном совершении правонарушений необходимы ужесточение и увеличение штрафных санкций", - сообщил глава МВД в Совете Федерации в среду.

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