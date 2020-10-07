Граждане 52 стран смогут с 2021 года оформить электронную визу на въезд в Россию

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ включило 52 страны в перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу на въезд в Россию. Об этом в среду сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что в список вошли все государства, гражданам которых был разрешен въезд в Россию по электронной визе в рамках пилотного проекта, стартовавшего в 2017 году. Исключением стал Катар, поскольку с февраля 2020 года между РФ и Катаром действует безвизовый режим.

Действие электронной визы с 2021 года распространится по всей России. "Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать - по всей стране", - поясняется в сообщении правительства. Разрешенный срок пребывания иностранных граждан в России по электронной визе увеличится с 8 до 16 дней.