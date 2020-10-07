0
0
0
НОВОСТИ

Граждане 52 стран смогут с 2021 года оформить электронную визу на въезд в Россию

13:20 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ включило 52 страны в перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу на въезд в Россию. Об этом в среду сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что в список вошли все государства, гражданам которых был разрешен въезд в Россию по электронной визе в рамках пилотного проекта, стартовавшего в 2017 году. Исключением стал Катар, поскольку с февраля 2020 года между РФ и Катаром действует безвизовый режим.

Действие электронной визы с 2021 года распространится по всей России. "Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать - по всей стране", - поясняется в сообщении правительства. Разрешенный срок пребывания иностранных граждан в России по электронной визе увеличится с 8 до 16 дней.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:06 07.10.2020
Нобелевская премия по химии 2020 года вручена за исследование редактирования генома
0
61
13:00 07.10.2020
Польский регулятор оштрафовал участвующие в строительстве "Северного потока - 2" компании
0
71
12:32 07.10.2020
ЕС фиксирует всплеск дезинформации с обеих сторон конфликта в Карабахе - Боррель
0
126
12:20 07.10.2020
В МГУ появятся семь научных школ - Садовничий
0
142
12:05 07.10.2020
Жээнбеков заявил, что не стал применять силу, чтобы не рисковать человеческими жизнями
0
140
12:00 07.10.2020
Путин назвал "очень серьезными" слова Байдена о готовности продлить СНВ
0
179
11:32 07.10.2020
Состояние богатейших людей мира увеличилось почти на 20% за три года до $10,2 трлн
0
166
11:20 07.10.2020
Народный координационный совет Киргизии выдвинет кандидатуру своего премьер-министра
0
203
11:05 07.10.2020
Нацбанк Киргизии рекомендовал банкам республики временно приостановить работу
0
199
11:00 07.10.2020
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 11 115
0
193

Возврат к списку