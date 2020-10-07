Граждане 52 стран смогут с 2021 года оформить электронную визу на въезд в Россию
13:20 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ включило 52 страны в перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу на въезд в Россию. Об этом в среду сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что в список вошли все государства, гражданам которых был разрешен въезд в Россию по электронной визе в рамках пилотного проекта, стартовавшего в 2017 году. Исключением стал Катар, поскольку с февраля 2020 года между РФ и Катаром действует безвизовый режим.
Действие электронной визы с 2021 года распространится по всей России. "Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать - по всей стране", - поясняется в сообщении правительства. Разрешенный срок пребывания иностранных граждан в России по электронной визе увеличится с 8 до 16 дней.
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