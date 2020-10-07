Требования Азербайджана по Карабаху практически невыполнимы - глава дипломатии ЕС
13:32 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Требование Азербайджана по предоставлению графика вывода армянских сил из Нагорного Карабаха едва ли выполнимы. Об этом заявил в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента, где прошли слушания по Карабаху.
"В телефонном разговоре министр иностранных дел Азербайджана озвучил мне свои требования к Армении для прекращения конфликта в Карабахе. Речь идет о предоставлении графика вывода из региона армянских военных, что едва ли выполнимо", - сказал Боррель.
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