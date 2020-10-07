Нобелевская премия по химии 2020 года вручена за исследование редактирования генома

13:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевский комитет присудил премию по химии 2020 года исследователям из Франции и США Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудне. Объявление комитета Королевской академии наук Швеции прозвучало в среду.

Как уточняется в решении комитета, премия присуждена "за развитие метода редактирования генома".

Ученые открыли систему CRISPR-Cas9, которую иногда называют "ножницами ДНК, которые чинят гены". Она может быть использована для редактирования генов животных и человека, например для удаления ВИЧ из зараженных Т- лимфоцитов, при лечении диабета, лейкемии, шизофрении.