Росприроднадзор не исключает техногенное вмешательство на Камчатке

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова не исключает возможность техногенных причин происходящего на Камчатке. Ведомство планирует проверить Водоканал и ТЭЦ, сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора.

"Мы не исключаем ситуацию с возможным техногенным вмешательством. Потому что для того, чтобы ее полностью исключить, надо получить заключение ученых. Росприроднадзор обратился в прокуратуру с просьбой провести внеплановые проверки на объектах Водоканала и ТЭЦ", - приводятся в сообщении ее слова.

По словам Радионовой, одну проверку объектов Водоканала Росприроднадзору уже согласовали.