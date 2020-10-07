Большинство россиян считает несправедливостью равный процент налоговых выплат от доходов богатых и нуждающихся - опрос
14:32 07.10.2020 Источник: Интерфакс
Большинство граждан РФ (79%) считают несправедливой ситуацию, при которой богатые и бедные сограждане выплачивают в качестве налога одинаковый процент со своих доходов (13%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", поступившие в "Интерфакс".
Исследование показало, что такое положение дел как вполне справедливое оценивают 16% россиян, в то время как 5% сограждан затрудняются определиться со своим отношением к данной проблеме.
Опрос был проведен 11-13 сентября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
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