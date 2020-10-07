Большинство россиян считает несправедливостью равный процент налоговых выплат от доходов богатых и нуждающихся - опрос

14:32 Источник: Интерфакс

Большинство граждан РФ (79%) считают несправедливой ситуацию, при которой богатые и бедные сограждане выплачивают в качестве налога одинаковый процент со своих доходов (13%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", поступившие в "Интерфакс".

Исследование показало, что такое положение дел как вполне справедливое оценивают 16% россиян, в то время как 5% сограждан затрудняются определиться со своим отношением к данной проблеме.

Опрос был проведен 11-13 сентября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.