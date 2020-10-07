Под Рязанью загорелся бывший военный полигон, слышны взрывы, эвакуирована деревня - источник

15:00 Источник: Интерфакс

Под Рязанью горит трава на территории бывшей воинской части, слышны взрывы боеприпасов, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации района. "Пожар охватил бывший полигон. По всей видимости, взрываются неразорвавшиеся боеприпасы, пострадавших нет", - сказал он.

По его словам, из-за взрывов пришлось эвакуировать небольшой поселок в 3 км от полигона.