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Яровая подготовила законопроекты о введении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма в Интернете

15:12 07.10.2020 Источник: Интерфакс

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила пакет законопроектов об усилении ответственности за реабилитацию нацизма.

Соответствующие документы имеются в распоряжении "Интерфакса".

Так, первый из проектов направлен на усиление "мер уголовной ответственности за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично".

Законопроектом предлагается дополнить часть вторую статьи 354.1 "Реабилитация нацизма" Уголовного кодекса РФ положениями, предусматривающими уголовную ответственность за совершение указанных деяний с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

Второй проект закона предлагает дополнить статью 13.15 "Злоупотребление свободой массовой информации" Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) новой частью 4.1, предусмотрев ответственность для юридических лиц за "публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равно за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".

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