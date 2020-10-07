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В кабмине одобрили 10-кратный рост штрафов за нарушение пожарной безопасности в лесу

15:32 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, увеличивающий в 10 раз штрафы для граждан, нарушающих требования пожарной безопасности, в том числе в лесах.

В кабмине поясняют, что законопроектом предлагается усилить административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32 КоАП) и за нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП), "увеличив размер административных штрафов для граждан в десять раз, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - в два раза". Инициатива разработана заксобранием Кемеровской области.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в проекте отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия есть у ТАСС).

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