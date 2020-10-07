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После урегулирования конфликта азербайджанцы должны вернуться в Нагорный Карабах - Алиев

16:00 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджанское население должно вернуться в места своего проживания после урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, при этом армяне и азербайджанцы должны жить вместе. Об этом заявил в среду президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"После окончания конфликта, после мирного урегулирования, и это, кстати, отражено в базовых принципах, которые называются Мадридскими принципами, азербайджанское население должно вернуться на оккупированные территории. Там четко написано, что все перемещенные лица имеют право вернуться в места своего проживания. Таким образом, после того как будет достигнуто мирное соглашение, а я надеюсь, что это произойдет, тогда азербайджанцы возвращаются в Нагорный Карабах и будут жить там, где и жили", - сказал Алиев в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Он добавил, что армянское и азербайджанское население должно жить вместе. "После урегулирования конфликта, после того как будет положен конец оккупации, армянское и азербайджанское население Нагорного Карабаха должно жить вместе, как это и было на протяжении многих лет", - сказал Алиев.

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