Интенсивность взрывов снарядов на военных складах под Рязанью составляет раз в 10 секунд
16:12 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снаряды на горящих военных складах в Рязанской области непрерывно взрываются в течение часа, их интенсивность составляет раз в десять секунд. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Пожар не локализован, снаряды взрываются где-то раз в десять секунд, это происходит на протяжении часа", - сказал источник.
НОВОСТИ
- 16:32 07.10.2020
- Пашинян заявил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха вышел за региональные рамки
- 16:00 07.10.2020
- После урегулирования конфликта азербайджанцы должны вернуться в Нагорный Карабах - Алиев
- 15:32 07.10.2020
- В кабмине одобрили 10-кратный рост штрафов за нарушение пожарной безопасности в лесу
- 15:12 07.10.2020
- Яровая подготовила законопроекты о введении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма в Интернете
- 15:00 07.10.2020
- Под Рязанью загорелся бывший военный полигон, слышны взрывы, эвакуирована деревня - источник
- 14:32 07.10.2020
- Большинство россиян считает несправедливостью равный процент налоговых выплат от доходов богатых и нуждающихся - опрос
- 14:12 07.10.2020
- Росприроднадзор не исключает техногенное вмешательство на Камчатке
- 14:00 07.10.2020
- Необходимо повышать штрафы за повторные правонарушения - глава МВД
- 13:32 07.10.2020
- Требования Азербайджана по Карабаху практически невыполнимы - глава дипломатии ЕС
- 13:20 07.10.2020
- Граждане 52 стран смогут с 2021 года оформить электронную визу на въезд в Россию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать