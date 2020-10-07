Интенсивность взрывов снарядов на военных складах под Рязанью составляет раз в 10 секунд

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снаряды на горящих военных складах в Рязанской области непрерывно взрываются в течение часа, их интенсивность составляет раз в десять секунд. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пожар не локализован, снаряды взрываются где-то раз в десять секунд, это происходит на протяжении часа", - сказал источник.