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Интенсивность взрывов снарядов на военных складах под Рязанью составляет раз в 10 секунд

16:12 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снаряды на горящих военных складах в Рязанской области непрерывно взрываются в течение часа, их интенсивность составляет раз в десять секунд. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пожар не локализован, снаряды взрываются где-то раз в десять секунд, это происходит на протяжении часа", - сказал источник.

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