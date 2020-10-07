Пашинян заявил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха вышел за региональные рамки

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду заявил, что конфликт с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха вышел за региональные рамки.

"Ситуация уже вышла из региональных рамок, я имею в виду регион конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - заявил Пашинян в эфире программы "Время покажет" российского Первого канала.