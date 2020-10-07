Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская объявлена в розыск на территории РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Об этом следует из базы данных МВД России.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в базе.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.