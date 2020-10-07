Более 1,6 тыс. человек эвакуировано в Рязанской области из-за взрывов боеприпасов - МЧС

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 1 600 человек из 14 населенных пунктов в Рязанской области, по предварительным данным, эвакуировано из-за пожара и взрыва боеприпасов. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По предварительной информации, из 14 населенных пунктов эвакуировано более 1 600 человек", - сказали в пресс-службе.