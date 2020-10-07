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ФРГ пока слышит только абсурдные упреки от России по делу Навального - Маас

17:40 07.10.2020 Источник: Интерфакс

РФ пока не дала никаких разъяснений по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, были только абсурдные упреки, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"До сих пор, по нашим данным, не было никаких разъяснений (России) по этому делу", - сказал Маас в среду в бундестаге.

До сих пор со стороны России звучали лишь "абсурдные упреки к Германии и ОЗХО", - заявил он.

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