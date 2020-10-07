Минэкономразвития создало план надежного водоснабжения Крыма

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития РФ совместно с другими федеральными органами разработало проект плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, где из-за засухи возник дефицит воды. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Вопрос водоснабжения в Крыму один из ключевых в нашей повестке, необходимо решить его оперативно, чтобы все жители региона были обеспечены водоснабжением. На прошлой неделе мы провели ряд совещаний, по итогам которых мною было дано поручение разработать план мероприятий по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя. Проект плана был разработан Минэкономразвития совместно с другими органами федеральной исполнительной власти и уже внесен на площадку правительства", - сказал Хуснуллин.