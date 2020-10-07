0
0
157
НОВОСТИ

Минэкономразвития создало план надежного водоснабжения Крыма

18:30 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития РФ совместно с другими федеральными органами разработало проект плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, где из-за засухи возник дефицит воды. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Вопрос водоснабжения в Крыму один из ключевых в нашей повестке, необходимо решить его оперативно, чтобы все жители региона были обеспечены водоснабжением. На прошлой неделе мы провели ряд совещаний, по итогам которых мною было дано поручение разработать план мероприятий по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя. Проект плана был разработан Минэкономразвития совместно с другими органами федеральной исполнительной власти и уже внесен на площадку правительства", - сказал Хуснуллин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:31 07.10.2020
МИД Франции: Диалог с Россией надо вести. Возможно жесткий, но четкий
0
26
18:40 07.10.2020
Руководство МОК уверено, что Олимпиада в Японии пройдет в 2021 году
0
117
18:10 07.10.2020
Экономика Азербайджана выдержит войну за Карабах - Министерство
0
178
17:40 07.10.2020
ФРГ пока слышит только абсурдные упреки от России по делу Навального - Маас
0
234
17:12 07.10.2020
Более 1,6 тыс. человек эвакуировано в Рязанской области из-за взрывов боеприпасов - МЧС
0
222
17:00 07.10.2020
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская объявлена в розыск на территории РФ
0
277
16:32 07.10.2020
Пашинян заявил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха вышел за региональные рамки
0
345
16:12 07.10.2020
Интенсивность взрывов снарядов на военных складах под Рязанью составляет раз в 10 секунд
0
286
16:00 07.10.2020
После урегулирования конфликта азербайджанцы должны вернуться в Нагорный Карабах - Алиев
0
305
15:32 07.10.2020
В кабмине одобрили 10-кратный рост штрафов за нарушение пожарной безопасности в лесу
0
265

Возврат к списку