Руководство МОК уверено, что Олимпиада в Японии пройдет в 2021 году

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) убежден, что летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2021 году. Об этом в среду журналистам заявил глава МОК Томас Бах.

В сентябре Бах сообщил, что организация рассматривает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Японии в 2021 году.

"Я и все члены исполкома МОК уверены в том, что Олимпийские игры состоятся", - сказал Бах.