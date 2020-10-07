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Руководство МОК уверено, что Олимпиада в Японии пройдет в 2021 году

18:40 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) убежден, что летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2021 году. Об этом в среду журналистам заявил глава МОК Томас Бах.

В сентябре Бах сообщил, что организация рассматривает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Японии в 2021 году.

"Я и все члены исполкома МОК уверены в том, что Олимпийские игры состоятся", - сказал Бах.

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