Руководство МОК уверено, что Олимпиада в Японии пройдет в 2021 году
18:40 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) убежден, что летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2021 году. Об этом в среду журналистам заявил глава МОК Томас Бах.
В сентябре Бах сообщил, что организация рассматривает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Японии в 2021 году.
"Я и все члены исполкома МОК уверены в том, что Олимпийские игры состоятся", - сказал Бах.
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