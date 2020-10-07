МИД Франции: Диалог с Россией надо вести. Возможно жесткий, но четкий

19:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция будет продолжать диалог с Россией несмотря на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе выступления перед комиссией по иностранным делам Национального собрания.

События с Навальным "отнюдь не означают, что надлежит прекратить вести диалог с Россией. Но при этом в отношениях с Россией следует придерживаться одновременно твердой и открытой позиции", - отметил министр.

"То есть мы открыты к диалогу, но при этом твердо придерживаемся своих взглядов. И когда происходит событие подобной значимости, мы открыто выражаем свое мнение. И такой подход тем более необходим, поскольку мы находимся в конфликтной ситуации. Все это поможет нам вести диалог с Россией, возможно жесткий, но четкий", - подчеркнул глава МИД Франции.