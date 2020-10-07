Андрей Воробьев: Маски, маски и еще раз маски

19:48

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил с обращением к жителям. "НГ" приводит его полный текст:

"Добрый вечер, дорогие жители Подмосковья!

Так получилось, что мои прямые обращения чаще всего связаны с темой ковида. К сожалению, госпитализация растет и в больницы попадают много людей. Поэтому наша главная задача сегодня - сдержать распространение вируса, обезопасить себя и родных.⠀

Чтобы избежать карантина и жестких ограничений, как весной, нужны дисциплина и ответственность каждого. И перед собой, и перед близкими. Тогда нам не нужно будет закрывать экономику, а самое главное - мы сохраним жизни. ⠀

Хочу сказать о трех главных вещах на сегодня. Первое: нужно жестко ограничить себя, и особенно группу риска - тех, кто старше 65 лет, - и отказаться от поездок в общественном транспорте. Только в случае крайней необходимости. Либо вы едете на лечение, либо у вас по-настоящему неотложные, критически важные дела. Особенно это касается пожилых: мы видим, что именно эта группа чаще переживает заболевание тяжело, и, к сожалению, здесь самая высокая смертность. Молодые люди, скажите своим старшим: пусть будут осторожнее.

Второе: маски, маски и еще раз маски. Мы при госпитализации проводим опросы. Половина пациентов причиной своего заражения с высокой вероятностью называют: был без маски в общественном месте, в транспорте или торговом центре. Маски, может, и раздражают, но они спасают. Это уже факт.

Третье: самолечение. Если почувствовали симптомы - обращайтесь к врачу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Чем быстрее вы попросите о помощи, тем лучше. Раньше обратитесь - с большей вероятностью переболеете в легкой форме. Да, наш здрав тем самым вызывает огонь на себя. У нашей скорой сейчас вместо 6 тысяч вызовов в сутки уже 10 тысяч. А весной было 12. Вместе с тем, своевременное лечение - это ключевое.

Мы будем вас своевременно информировать. Но еще раз подчеркну: важно все-таки сделать всё, чтобы избежать карантина. Сохранить работу и доход в семьях. Это возможно, если каждый из нас проявит дисциплину и ответственность.

Хорошего вечера".