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НОВОСТИ

Михаил Жванецкий решил уйти со сцены из-за возраста

20:20 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Писатель Михаил Жванецкий принял решение прекратить концертную деятельность и уйти со сцены из-за возраста. Об этом ТАСС в среду сообщил его представитель Олег Сташкевич.

"Михаил Михайлович покинул сцену, он закрыл передачу, он объявил, что возраст не позволяет, он не хочет [выходить на сцену]", - сказал собеседник агентства. Отвечая на вопрос о самочувствии сатирика, Сташкевич сказал, что Жванецкий "чувствует себя пожилым человеком".

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