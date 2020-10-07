Ситуация с распространением COVID-19 в России осложняется - Попова

20:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется, заболеваемость растет в 60 регионах страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

"Совершенно очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Мы готовились к этому: мы имеем рост в 60 субъектах РФ, в 20 субъектах ситуация стабильная, и где- то даже к снижению идет", - сказала она.