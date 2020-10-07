В РФ разрабатываются новые тесты на уровень иммунитета к COVID-19
20:55 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые тесты на напряженность иммунитета к коронавирусу разрабатываются в России и вскоре будут зарегистрированы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".
"Сегодня мы абсолютно четко видим, что нам нужны новые тесты, которые определяют напряженность иммунитета. Мы над этим работаем. И я уверена, что в скором времени мы сможем зарегистрировать новые тесты", - сказала она.
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