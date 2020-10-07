МИД РФ: "Бизнес как всегда" с Берлином и Парижем не считаем возможным...

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не считает возможными отношения в стиле "бизнес как всегда" с ФРГ и Францией в свете заявления глав МИД стран по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Подтверждаем: если коллеги готовы пересмотреть этот конфронтационный курс, отказавшись от попыток диктата, возможности для нормализации диалога открыты, - отметила дипломат. - Если нет, будем делать свои выводы. В любом случае "бизнес как всегда" с Берлином и Парижем не считаем возможным".