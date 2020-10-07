Премьер-министр Армении призвал мир к признанию независимости Нагорного Карабаха
22:30 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное сообщество должно признать независимость непризнанной Нагорно- Карабахской Республики, если хочет остановить гуманитарную катастрофу в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду в интервью телеканалу "Евроньюс".
"Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим предотвратить дальнейшую эскалацию этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха", - сказал Пашинян.
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