0
0
0
НОВОСТИ

Премьер-министр Армении призвал мир к признанию независимости Нагорного Карабаха

22:30 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное сообщество должно признать независимость непризнанной Нагорно- Карабахской Республики, если хочет остановить гуманитарную катастрофу в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду в интервью телеканалу "Евроньюс".

"Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим предотвратить дальнейшую эскалацию этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха", - сказал Пашинян.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:15 07.10.2020
Средства на обеспечение водоснабжения Крыма может получить Минобороны
0
76
21:15 07.10.2020
МИД РФ: "Бизнес как всегда" с Берлином и Парижем не считаем возможным...
0
181
20:55 07.10.2020
В РФ разрабатываются новые тесты на уровень иммунитета к COVID-19
0
164
20:42 07.10.2020
Ситуация с распространением COVID-19 в России осложняется - Попова
0
187
20:20 07.10.2020
Михаил Жванецкий решил уйти со сцены из-за возраста
0
236
19:48 07.10.2020
Андрей Воробьев: Маски, маски и еще раз маски
0
235
19:31 07.10.2020
МИД Франции: Диалог с Россией надо вести. Возможно жесткий, но четкий
0
242
18:40 07.10.2020
Руководство МОК уверено, что Олимпиада в Японии пройдет в 2021 году
0
259
18:30 07.10.2020
Минэкономразвития создало план надежного водоснабжения Крыма
0
356
18:10 07.10.2020
Экономика Азербайджана выдержит войну за Карабах - Министерство
0
360

Возврат к списку