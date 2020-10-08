Санкции против России из-за Навального решили поддержать еще две страны
09:00 08.10.2020 Источник: РБК
Амстердам поддержит введение санкций против России в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального, в организме которого эксперты Германии и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашли следы яда из группы «Новичок». Об этом заявил глава МИД королевства Стеф Блок. В поддержку идеи также выступили в Лондоне.
Ранее главы МИД Франции и Германии заявили, что предложат европейским странам новые санкции против России в связи с делом Навального. Они указали, что «неоднократно» просили Россию расследовать обстоятельства дела Навального и привлечь виновных к ответственности, однако она не предоставила «никаких убедительных объяснений». РБК
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