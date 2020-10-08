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НОВОСТИ

На военном складе в Рязанской области продолжаются взрывы раз в 20 секунд - источник

09:05 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы на горящем военном складе в Рязанской области происходят с интенсивностью раз в 20 секунд. Об этом ТАСС сообщили в четверг в экстренных службах.

"По данным на 06:00, взрывы продолжаются с большой интенсивностью - раз в 20 секунд или три взрыва в минуту", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пожар также продолжается, его тушение осложнено взрывами.

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