На военном складе в Рязанской области продолжаются взрывы раз в 20 секунд - источник

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы на горящем военном складе в Рязанской области происходят с интенсивностью раз в 20 секунд. Об этом ТАСС сообщили в четверг в экстренных службах.

"По данным на 06:00, взрывы продолжаются с большой интенсивностью - раз в 20 секунд или три взрыва в минуту", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пожар также продолжается, его тушение осложнено взрывами.