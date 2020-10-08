Глава МВД Киргизии бежал - комендант Бишкека
09:20 08.10.2020 Источник: Интерфакс
Министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев сбежал, когда начались беспорядки в Бишкеке, заявил комендант Бишкека Курсан Асанов на брифинге в четверг. "Министр внутренних дел Киргизии исчез, он сбежал как трус, когда начались беспорядки", - сказал Асанов.
По его словам, ему ничего неизвестно о местонахождении Кашкара Джунушалиева. Его заместители находятся на рабочих местах, один из них контролирует ситуацию в Оше. С 6 октября экс-заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов стал комендантом Бишкека.
В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов.
НОВОСТИ
- 09:05 08.10.2020
- На военном складе в Рязанской области продолжаются взрывы раз в 20 секунд - источник
- 09:00 08.10.2020
- Санкции против России из-за Навального решили поддержать еще две страны
- 22:30 07.10.2020
- Премьер-министр Армении призвал мир к признанию независимости Нагорного Карабаха
- 22:15 07.10.2020
- Средства на обеспечение водоснабжения Крыма может получить Минобороны
- 21:15 07.10.2020
- МИД РФ: "Бизнес как всегда" с Берлином и Парижем не считаем возможным...
- 20:55 07.10.2020
- В РФ разрабатываются новые тесты на уровень иммунитета к COVID-19
- 20:42 07.10.2020
- Ситуация с распространением COVID-19 в России осложняется - Попова
- 20:20 07.10.2020
- Михаил Жванецкий решил уйти со сцены из-за возраста
- 19:48 07.10.2020
- Андрей Воробьев: Маски, маски и еще раз маски
- 19:31 07.10.2020
- МИД Франции: Диалог с Россией надо вести. Возможно жесткий, но четкий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать