Глава МВД Киргизии бежал - комендант Бишкека

09:20 Источник: Интерфакс

Министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев сбежал, когда начались беспорядки в Бишкеке, заявил комендант Бишкека Курсан Асанов на брифинге в четверг. "Министр внутренних дел Киргизии исчез, он сбежал как трус, когда начались беспорядки", - сказал Асанов.

По его словам, ему ничего неизвестно о местонахождении Кашкара Джунушалиева. Его заместители находятся на рабочих местах, один из них контролирует ситуацию в Оше. С 6 октября экс-заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов стал комендантом Бишкека.

В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов.