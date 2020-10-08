Асад прокомментировал планы Трампа убить его
09:32 08.10.2020 Источник: Коммерсант.ru
Президент Сирии Башар Асад прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что несколько лет назад он выступал за его убийство, но против был бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис.
«Убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового. Поэтому нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали. И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего»,— заявил господин Асад в интервью «РИА Новости».
Он также сказал, что «ничто не удержит США от совершения подобных жестоких действий», если в международных отношениях не будет «баланса». Коммерсантъ
НОВОСТИ
- 10:32 08.10.2020
- Демократы намерены привлечь РФ к ответственности за "угрозу войскам США"
- 10:20 08.10.2020
- Шредер собирается подать в суд на Bild из-за слов Навального
- 10:05 08.10.2020
- Турция не является основным поставщиком вооружения Азербайджану - Алиев
- 10:00 08.10.2020
- Сверхтяжелая ракета "Енисей-1" обойдется России в 1 трлн рублей - Рогозин
- 09:20 08.10.2020
- Глава МВД Киргизии бежал - комендант Бишкека
- 09:05 08.10.2020
- На военном складе в Рязанской области продолжаются взрывы раз в 20 секунд - источник
- 09:00 08.10.2020
- Санкции против России из-за Навального решили поддержать еще две страны
- 22:30 07.10.2020
- Премьер-министр Армении призвал мир к признанию независимости Нагорного Карабаха
- 22:15 07.10.2020
- Средства на обеспечение водоснабжения Крыма может получить Минобороны
- 21:15 07.10.2020
- МИД РФ: "Бизнес как всегда" с Берлином и Парижем не считаем возможным...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать