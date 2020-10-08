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Асад прокомментировал планы Трампа убить его

09:32 08.10.2020 Источник: Коммерсант.ru

Президент Сирии Башар Асад прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что несколько лет назад он выступал за его убийство, но против был бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового. Поэтому нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали. И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего»,— заявил господин Асад в интервью «РИА Новости».

Он также сказал, что «ничто не удержит США от совершения подобных жестоких действий», если в международных отношениях не будет «баланса».  Коммерсантъ

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