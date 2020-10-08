Сверхтяжелая ракета "Енисей-1" обойдется России в 1 трлн рублей - Рогозин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость создания сверхтяжелой ракеты "Енисей-1" составит около 1 трлн рублей. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица".

Он отметил, что разработка и испытания ракеты сверхтяжелого класса "Енисей" для покорения дальнего космоса обойдутся дорого. "Под триллион рублей", - уточнил Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что ракета будет в 15 раз мощнее ракет среднего класса типа "Союз-2", под нее также потребуется создание собственного стартового комплекса на космодроме Восточный. Рогозин напомнил, что в соответствии с указом президента "Енисей" должен полететь в 2028 году.