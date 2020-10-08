Сверхтяжелая ракета "Енисей-1" обойдется России в 1 трлн рублей - Рогозин
10:00 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость создания сверхтяжелой ракеты "Енисей-1" составит около 1 трлн рублей. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица".
Он отметил, что разработка и испытания ракеты сверхтяжелого класса "Енисей" для покорения дальнего космоса обойдутся дорого. "Под триллион рублей", - уточнил Рогозин.
Глава Роскосмоса отметил, что ракета будет в 15 раз мощнее ракет среднего класса типа "Союз-2", под нее также потребуется создание собственного стартового комплекса на космодроме Восточный. Рогозин напомнил, что в соответствии с указом президента "Енисей" должен полететь в 2028 году.
НОВОСТИ
- 10:32 08.10.2020
- Демократы намерены привлечь РФ к ответственности за "угрозу войскам США"
- 10:20 08.10.2020
- Шредер собирается подать в суд на Bild из-за слов Навального
- 10:05 08.10.2020
- Турция не является основным поставщиком вооружения Азербайджану - Алиев
- 09:32 08.10.2020
- Асад прокомментировал планы Трампа убить его
- 09:20 08.10.2020
- Глава МВД Киргизии бежал - комендант Бишкека
- 09:05 08.10.2020
- На военном складе в Рязанской области продолжаются взрывы раз в 20 секунд - источник
- 09:00 08.10.2020
- Санкции против России из-за Навального решили поддержать еще две страны
- 22:30 07.10.2020
- Премьер-министр Армении призвал мир к признанию независимости Нагорного Карабаха
- 22:15 07.10.2020
- Средства на обеспечение водоснабжения Крыма может получить Минобороны
- 21:15 07.10.2020
- МИД РФ: "Бизнес как всегда" с Берлином и Парижем не считаем возможным...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать