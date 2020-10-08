Турция не является основным поставщиком вооружения Азербайджану - Алиев

10:05 Источник: Газета.Ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является главным поставщиком вооружения республике. Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.

«Да, мы приобретаем вооружение у Турции, но не только у них. Нашим основным поставщиком вооружения является не Турция. Об этом, наверное, известно всем», — сказал азербайджанский лидер.

По его словам, факт покупки Баку модернизированного турецкого оборудования, в том числе боевых дронов, не должен быть проблемой ни для кого.

Он обратил внимание на то, что Армения, в отличие от Азербайджана, получает вооружение бесплатно.

«Турция не вовлечена в конфликт ни в какой другой форме», — подчеркнул Алиев. Газета.Ru