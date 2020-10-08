Турция не является основным поставщиком вооружения Азербайджану - Алиев
10:05 08.10.2020 Источник: Газета.Ru
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является главным поставщиком вооружения республике. Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.
«Да, мы приобретаем вооружение у Турции, но не только у них. Нашим основным поставщиком вооружения является не Турция. Об этом, наверное, известно всем», — сказал азербайджанский лидер.
По его словам, факт покупки Баку модернизированного турецкого оборудования, в том числе боевых дронов, не должен быть проблемой ни для кого.
Он обратил внимание на то, что Армения, в отличие от Азербайджана, получает вооружение бесплатно.
«Турция не вовлечена в конфликт ни в какой другой форме», — подчеркнул Алиев. Газета.Ru
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