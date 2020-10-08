Шредер собирается подать в суд на Bild из-за слов Навального

10:20 Источник: РБК

Экс-канцлер ФРГ заявил о планах подать в суд на издание, опубликовавшее интервью, в котором Навальный назвал его «мальчиком Путина на побегушках». При этом Шредер отметил, что понимает непростую личную ситуацию оппозиционера.

Бывший канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер решил подать в суд на газету Bild, которая взяла интервью у российского оппозиционера Алексея Навального, не обратившись за комментарием к нему. Таким образом, считает Шрёдер, его права были нарушены.

По мнению Навального, Шрёдер получает в России не только официальную зарплату, но и «скрытые платежи». «Герхард Шредер получает деньги от [президента России Владимира] Путина. <...> Мне это очень сложно понять. В конце концов, он бывший канцлер самой могущественной страны Европы. Теперь Шредер — мальчик Путина на побегушках», — сказал Навальный, отметив, что это его личное мнение и никаких конкретных бумаг, подтверждающих эту версию, у него нет.



Комментируя слова Навального, Шрёдер заявил, что подаст в суд на Bild за нарушение его прав. РБК





