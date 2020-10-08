Демократы намерены привлечь РФ к ответственности за "угрозу войскам США"
10:32 08.10.2020 Источник: Газета.Ru
В случае победы на президентских выборах кандидат Демократической партии США Джо Байден «привлечет к ответственности» Россию за любую угрозу американским войскам, заявила претендент на пост вице-президента Камала Харрис в ходе дебатов с вице-президентом страны Майком Пенсом. Трансляцию вел телеканал CBS.
Харрис повторила сообщения ряда американских средств массовой информации о якобы «сделке» России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане. Газета.Ru
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